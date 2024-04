Palermo, ergastolo a due amanti per aver ucciso il marito di lei

Lei già denunciata per minacce alla suocera

I due imputati, che erano stati arrestati a marzo 2022, erano presenti alla lettura del verdetto. Luana Cammalleri in passato era anche stata indagata per minacce alla suocera. Carlo Domenico La Duca era scomparso proprio il giorno dopo l'udienza per minacce a carico della moglie, in cui la madre dell'agricoltore si era costituita parte civile: la donna aveva denunciato la nuora perché, durante una lite, le aveva stretto intorno al collo il filo del telefono.