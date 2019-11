Palermo, disabili beffati: i cinque milioni di euro promessi dal governo regionale non sono mai arrivati

Dall'ex governatore Rosario Crocetta all'attuale presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, le promesse per venire incontro ai disabili in Sicilia non sono mancate. I cinque milioni di euro promessi, invece, sì. "Striscia la Notizia" si reca a Palermo per fare luce sul caso, dopo che della somma promessa dal governo regionale siciliano per i piani di cura individuali per i casi di disabilità si è persa ogni traccia.



A raccontare la vicenda è Giovanni Cupidi, del comitato "Siamo Handicappati No Cretini". "Vi ho chiamato perché i cinque milioni promessi non sono mai arrivati: due milioni e mezzo sono stati riassorbiti nel bilancio, altri due milioni e mezzo non sappiamo materialmente che fine abbiano fatto. A luglio, assieme al comitato, abbiamo incontrato l'assessore al bilancio che si era fatto carico delle nostre richieste e avrebbe chiesto la governo nazionale più risorse, quindi adesso è da lui che aspettiamo certezze".



L'inviata Stefania Petyx si incontra con l'assessore Gaetano Armao, che promette: "Deve esserci stata una sovrapposizione nella redistribuzione delle risorse tra i due assessorati ma mi impegno perché possa essere risolta il prima possibile".