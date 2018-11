Palermo, denunciò il pizzo: picchiato titolare del locale | Caccia al malvivente

Tutto accade in pochi minuti. Giovanni Caruso , titolare di un locale notturno di Palermo, sta cercando di consolare una ragazza in lacrime seduta sul marciapiede quando all'improvviso arriva un altro uomo a bordo di un motorino che subito si scaglia contro l'imprenditore .

Calci, pugni, una violenza inaudita che non si interrompe nemmeno davanti alle urla della ragazza che, atterrita, chiede aiuto. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di un palazzo, i carabinieri coordinati dalla Procura e con il prezioso aiuto di alcuni cittadini del quartiere, stanno cercando di identificare l'autore del brutale pestaggio.



L'aggressore sembrerebbe avere un accento campano e non apparterebbe ad alcuna cosca, a differenza di quanto sospettato inizialmente dagli investigatori. Caruso infatti aveva ammesso che, nei mesi scorsi, era stato costretto a pagare il pizzo per continuare la sua attività. Denunciati gli estorsori aveva anche deciso di costituirsi parte civile nel processo contro gli uomini appartenenti alla cosca di Borgo Vecchio, condannati pochi giorni fa. Nell'aggressione di domenica notte, Caruso ha riportato fratture al naso, allo zigomo e alla mano ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Napoli.