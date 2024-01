Uomo accoltellato a Palermo da un gruppo di ragazzini

Un 31enne è stato accoltellato a Palermo, in via Alate.

L'uomo sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzini, che lo hanno colpito al torace. Pare che volessero portargli via la bicicletta. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla polizia, che avrebbe già identificato gli aggressori.