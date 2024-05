Palermo, 12enne in sella a mini moto investito da auto: è grave

Un 12enne che si trovava in sella a una mini moto è stato investito da un'auto guidata da un 27enne.

E' successo a Misilmeri (Palermo). L'impatto è stato violento. La prognosi per il ragazzino, che si trova ricoverato in gravissime condizioni, è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane alla guida della vettura, che è stata sequestrata, non era sotto l'effetto di alcool e droga.