Padova, prepara una torta all’hashish: la madre l'assaggia per sbaglio e finisce in ospedale

Una ricetta della nonna, ma con una piccola variante: un po' di hashish in aggiunta, per far provare la nuova torta agli amici. Peccato che ad assaggiare il dolce preparato da un 21enne di Correzzola, in provincia di Padova, siano stati gli ignari genitori. La mamma si è subito sentita male, necessitando un ricovero d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale di Piove di Sacco. Qui le sono stati fatti tutti i test, scoprendo a sorpresa che nel sangue della donna c’erano tracce di stupefacenti.