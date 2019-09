Padova, tolto ai genitori neonato già drogato

E' stato affidato ai servizi sociali per decisione del Tribunale dei minori di Venezia un neonato del Padovano che presentava sintomi di intossicazione da sostanze stupefacenti dopo il ricovero nel reparto neonatale di un ospedale del Distretto Alta Padovana. L'intervento del giudice è così arrivato in seguito alla segnalazione del servizio sociale del reparto stesso. Le analisi tossicologiche disposte sui genitori hanno confermato una situazione di degrado nella quale il piccolo viveva.

Non è chiaro quale droga abbia potuto assumere il piccolo, ma Il Corriere del Veneto sottolinea che potrebbe esserne venuto in contatto in modo accidentale e, forse, indiretto, in un contesto familiare difficile con un padre e una madre tossicodipendenti.