Padova, studentessa colpita da meningite: “Il vaccino mi ha salvata”

"Sono stata colpita da meningite batterica da meningococco di ceppo B, una forma rara e nella maggior parte dei casi fulminante". Benedetta Rosatello , 19enne piemontese iscritta all’Università di Padova, ha deciso di raccontare su Facebook la sua storia. La giovane, ricoverata, non vaccinata per il ceppo B, era protetta dal tetravalente contro i ceppi A, C, Y e W. "Con ogni probabilità – scrive – proprio questo mi ha salvata, concedendomi il tempo di arrivare in ospedale dove ho iniziato le cure necessarie".

Benedetta ha deciso di parlare per fare della sua storia un esempio utile per tutti: "E' importante tutelare noi stessi e la nostra famiglia. E trovo assurdo che, nonostante i progressi raggiunti in campo medico, si continui ad essere diffidenti".



La studentessa chiarisce di non voler sollevare una discussione politica, ma esprimere un'opinione a favore dei vaccini: "Nessuna scienza è esatta – conclude – ma ciò non significa che bisogna rifuggire in toto i potentissimi strumenti di prevenzione sanitaria di cui disponiamo".