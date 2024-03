Padova, sottrae 50mila euro di preziosi ad anziana: 16enne denunciato per truffa

Tgcom24

Da sola a casa poiché il marito era ricoverato in ospedale da qualche giorno, la donna ha comunque chiamato il 113: una volante della Questura di Padova l'ha raggiunta nella sua abitazione e la stessa ha confidato ai poliziotti di aver consegnato tutti gli oggetti preziosi custoditi in casa a un falso avvocato presentatosi sulla soglia di casa dopo che una telefonata di un sedicente carabiniere l'aveva informata che il figlio era trattenuto in caserma per aver causato un incidente stradale e aver ferito un bambino.

Avrebbe per questo rischiato il carcere se qualche suo familiare non avesse pagato una cauzione di diverse migliaia di euro. Gli agenti hanno subito allertato i colleghi della Squadra Mobile, che conoscendo la maniera in cui agiscono i truffatori, hanno visionato le immagini delle telecamere della Stazione Ferroviaria e sono riusciti in poche ore a individuare un giovane corrispondente alla descrizione fornita dall'anziana.

Quest'ultimo, in un orario di poco successivo alla truffa andata a segno, aveva acquistato presso la biglietteria self-service il titolo di viaggio per la tratta Padova-Napoli, salendo sul primo treno utile. Il giovane è stato bloccato quando era giunto all'altezza della capitale. Con sè aveva l'intera refurtiva, interamente riconosciuta dalla vittima, compresi i documenti e le carte di pagamento del marito della stessa. Il giovane, 16enne, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio.