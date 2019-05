Padova, si rovescia uno scuolabus: otto studenti feriti | Autista preso dopo una fuga: positivo all'alcoltest

La fuga e l'arresto - E' fuggito in mezzo ai campi abbandonando il mezzo prima dell'arrivo dei soccorritori il conducente dello scuolabus. L'uomo è stato rintracciato lungo la strada regionale 10 dopo due ore da una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente di scappare ma è stato bloccato.



L'uomo, come confermato dai carabinieri di Este che stanno conducendo le indagini e che hanno effettuato gli accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche, è risultato positivo all'alcoltest. L'autista non ha saputo dare spiegazioni di quanto accaduto.



Il governatore Zaia in contatto con l'ospedale - Appresa la notizia dell'incidente, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si è messo in contatto con il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta per verificare le condizioni di salute dei giovani. "Dal direttore generale - informa il governatore - ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore".