Padova, prostituzione minorile: dieci uomini indagati per incontri con una 15enne

Sfruttamento della prostituzione minorile

Secondo la Procura Distrettuale veneziana non potevano non essersi resi conto della giovanissima età della ragazza ma non avrebbero avuto scrupoli a contattarla per chiedere prestazioni sessuali a pagamento. Gli scambi di messaggi tra gli uomini e la minore avvenivano su una delle tante piattaforme on line facilmente rintracciabili sul web. Lo sfruttamento della prostituzione minorile è una fattispecie del codice penale che chiama in causa la competenza della Procura Distrettuale, e così il fascicolo è finito negli uffici giudiziari di Venezia. Ora sarà il gip a pronunciarsi sulle posizioni degli indagati che rischiano condanne dai 6 ai 12 anni di reclusione. I fatti risalgono a maggio 2021. Ora la ragazza ha 17 anni e, secondo quanto si apprende, sarebbe stata affidata da tempo a una comunità protetta. Nel passato della giovane ci sarebbero dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol e un ricovero in ospedale per coma etilico.