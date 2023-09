Padova, ubriaco fa pipì tra le auto parcheggiate: 28enne preso a pugni finisce in coma

Pipì sul piazzale

I fatti risalgono al 1° settembre e sono stati raccontati dal Gazzettino di Padova. Il 28enne era nel locale con alcuni amici e parenti per festeggiare l'acquisto di una casa da parte di uno di loro. Pare che il gruppo abbia bevuto molto ma non c'è stato nessun intoppo nei festeggiamenti. Fino al momento in cui il ragazzo, probabilmente ubriaco, ha approfittato della sua uscita dal locale per fare pipì. Un bisogno che non è passato inosservato a uno dei gestori del locale, che ha completamente perso la testa colpendo l'uomo con pugni più volte. Pare che i due non si conoscessero e che non ci siano stati litigi prima.