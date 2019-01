Padova, pensionata ruba olio e formaggio al market | "Ho sbagliato, ma vivo con 425 euro al mese"

"Ho sbagliato, ma ho rubato perché con la mia pensione non riesco ad arrivare a fine mese". Sono le parole di una 75enne di Padova, sorpresa, in un supermercato, mentre prendeva olio e formaggio senza pagare. La direzione non ha voluto sentire giustificazioni e ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata per furto. "E' dura campare con 425 euro, non arrivo a fine mese", ha spiegato la pensionata.