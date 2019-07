Padova, gdf scopre maxi truffa per ricerca scientifica: 200 indagati

Un'inchiesta della guardia di finanza di Padova ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro, realizzata tramite l'emissione di false fatture per far ottenere ad aziende indebiti crediti d'imposta. Gli indagati sono oltre 200. La frode riguarda il settore della ricerca scientifica. E' stata individuata un'associazione per delinquere finalizzata alla illecita fruizione di agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato.