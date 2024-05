Il fratello della vittima, Daniel Zanola, che vive a Brescia, dice che non aveva nessun sospetto sulla difficile situazione della sorella e spiega: "Qualche litigio, come in tutte le coppie, ma Giada non ci aveva mai detto che lui fosse stato violento o che la situazione fosse grave. Anche con noi, Andrea era sempre tranquillo e gentile. Non sappiamo cosa sia successo, devo andare a parlare con la polizia per capire".