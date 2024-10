Padova, dodicenne investita da un treno merci: è gravissima

Una ragazzina di 12 anni di origini ucraine è stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello a Padova. Le condizioni della giovane, portata in ospedale, sono critiche. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polfer. Secondo i primi accertamenti, la dodicenne si trovava insieme a un gruppo di coetanei che aveva attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse. La ragazzina era l'ultima e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l'investimento.