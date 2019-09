Padova, addio all'ex "Bronx": parte la demolizione delle sei palazzine di via Anelli

Con l'arrivo delle ruspe in via Anelli, è stato dato l'avvio al cantiere che porterà all'abbattimento dell'ex "Bronx" di Padova, chiuso ormai da più di dieci anni. Ad effettuare i lavori la ditta Maroso Ivo in tandem con la Brenta Lavori: le aziende si sono aggiudicate l'appalto offrendo un ribasso del 28%. Prima dovrà essere abbattuto il piano interrato e poi, una ad una grazie a una grossa ruspa demolitrice, le sei palazzine.

L'abbattimento, riporta il Mattino di Padova, sarà completato entro fine anno e poi l'area verrà bonificata e infine consegnata al Demanio. In futuro è prevista la costruzione in via Anelli della nuova questura di Padova.



Popolato quasi esclusivamente da immigrati, nei primi anni 2000 il "bronx" di via Anelli era sinonimo di degrado, spaccio e prostituzione; il complesso sali' alla ribalta delle cronache nel 2006, quando l'ex sindaco Flavio Zanonato fece alzare un muro "anti-pusher" per proteggere gli altri residenti del quartiere.