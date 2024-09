Paderno Dugnano, da Erika a Benno: quando sono i figli a uccidere

La strage compiuta dal 17enne di Paderno Dugnano è solo l'ultima di una serie di delitti in cui sono i figli a uccidere i familiari. A volte ancora minorenni, sono diversi i casi in cui hanno massacrato i loro genitori e spesso anche i fratelli, con una freddezza e una violenza che ha lasciato di stucco forze dell'ordine e opinione pubblica. In Italia, ricorda Eures, il 43% degli omicidi viene commesso tra le mura domestiche, percentuale che al Nord sale al 50%. Secondo gli ultimi dati del Viminale, dall'inizio dell'anno al 25 agosto sono stati compiuti in Italia 186 omicidi e, di questi, 88 sono avvenuti in ambito familiare.