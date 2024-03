Ottana (Nuoro), bomba al municipio: gravi danni all'edificio

Tgcom24

L'edificio non avrebbe subito danni strutturali ed è stato giudicato agibile dai vigili del fuoco, anche se le prove di carico ai piani più alti del fabbricato, per avere la certezza dell'agibilità, saranno effettuate lunedì mattina.



L'impianto di sorveglianza del Municipio era in funzione quando è avvenuta l'esplosione e gli investigatori hanno già acquisito i filmati per le indagini. "Quello che è successo è un fatto gravissimo e ho espresso la massima vicinanza al primo cittadino del paese - ha detto il prefetto -. Lunedì faremo il punto della situazione nel comitato per la sicurezza pubblica, ma posso dire che questa non è una zona calda: l'ultima bomba ai danni di un amministratore risale al 2010, si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno".

Da parte sua il sindaco, Franco Saba, ha spiegato di essere "molto deluso e con me tutta l'amministrazione: Ottana non si merita questo". Ciononostante "continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi: se qualcuno ha da lamentarsi lo faccia pubblicamente o venga da noi, ci dimostri che non stiamo lavorando bene. Noi continueremo a lavorare fino alla fine".

Il nuovo governatore Alessandra Todde ha invece parlato di "un vile attacco alla comunità tutta. La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità. Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutti i cittadini di Ottana".