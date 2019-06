Ostia, sorprende ladri in casa e viene colpito con un cacciavite: è grave

E' in gravi condizioni al San Camillo di Roma il 21enne di Ostia Antica al quale è stato perforato un polmone dai tre banditi entrati in casa per svaligiarla. Il giovane, intorno a mezzogiorno, è stato svegliato dal trambusto proveniente da una camera. Nel faccia a faccia con i ladri, due uomini e una donna rom, ha avuto la peggio. Nella colluttazione, però, ha strappato a uno dei tre il lembo di una t-shirt. I rapinatori, in fuga, sono stati anche visti da alcuni testimoni che hanno fornito elementi agli investigatori per la loro identificazione.

E' caccia ai tre rapinatori nelle campagne del litorale romano. Il raid in villa si è consumato all'ora di pranzo; probabilmente i ladri credevano che in casa non ci fosse nessuno. E alla reazione del giovane hanno reagito colpendolo con il cacciavite usato per forzare le finestre.



"Mio figlio voleva salvare i soldi per le bollette", ha riferito la madre della vittima a Il Messaggero. Gli identikit che i vicini hanno contribuito a far preparare e quel lembo di stoffa rimasto nelle mani del 21enne potrebbero portare presto gli inquirenti sulla strada giusta.