Ostia, maxiprocesso Spada: chieste 24 condanne tra cui tre ergastoli

La procura di Roma ha richiesto 24 condanne nei confronti di altrettanti appartenenti al clan Spada , attivo a Ostia, sul litorale romano. Nell'ambito del maxiprocesso in corso nell'aula bunker di Rebibbia, i pm, che contestano, tra gli altri reati, l'associazione per delinquere di stampo mafioso, hanno chiesto l'ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto Spada. Quest'ultimo era già stato condannato per la testata a un giornalista Rai .

Il procedimento è legato agli arresti avvenuti il 25 gennaio del 2018 in cui la Procura contesta il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati contestati, a seconda delle posizione, anche l'omicidio, estorsione e usura.



L'accusa ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Ottavio Spada, detto Maciste, a 11 per Nando De Silvio, detto Focanera e a 8 anni per Roberto Spada, detto Zibba (omonimo dell'altro per cui è stato invece chiesto l'ergastolo) mentre per Rubern Alvez del Puerto, coinvolto nella vicenda dell'aggressione al giornalista, è stata chiesta una condanna a 10 anni.