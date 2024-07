Ostia, lite in spiaggia per un lettino: un bagnino accoltellato

La polizia è intervenuta in uno stabilimento balneare sul Lido di Ostia (Roma) per la segnalazione di un 37enne che è stato accoltellato da un uomo. La vittima lavora come bagnino nello stabilimento e, giunto l'orario di chiusura, avrebbe chiesto all'uomo di liberare il lettino. Ne sarebbe nata una disputa al culmine della quale il bagnino è stato ferito al fianco da un coltello. Il 37enne è stato portato in ospedale in codice giallo mentre l'aggressore è scappato.