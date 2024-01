Ospedale Careggi, terminata l'ispezione sui farmaci per minorenni con disforia di genere

L'ispezione - L’ispezione, iniziata lunedì 23 gennaio, è arrivata a seguito di un’interrogazione parlamentare presentata il 18 dicembre dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. Nel testo dell’interrogazione Gasparri scrive di aver avuto notizia che all’ospedale Careggi di Firenze la triptorelina venga somministrata senza rispettare le procedure individuate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), "con troppa leggerezza". Dopo questa segnalazione Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha mandato gli ispettori nella struttura proprio per verificare i "percorsi relativi al trattamento dei bambini con disforia di genere e all’uso del farmaco triptorelina".

Che cos'è la triptorelina - E' un farmaco bloccante di alcuni aspetti dello sviluppo puberale utilizzato per accompagnare le esperienze di varianza di genere durante l’infanzia e l’adolescenza. In pratica viene usato per accompagnare chi non si sente a suo agio nel genere assegnato socialmente alla nascita sulla base degli organi genitali, oppure non si conforma con le regole sociali che quell’assegnazione implica.