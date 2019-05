Donna incinta investita nel Torinese, il pirata della strada ha confessato

Ha confessato il 28enne fermato dagli agenti della polizia municipale di Orbassano per aver investito il 23 maggio, sulla provinciale 6, una donna di 19 anni all'ottavo mese di gravidanza . L'uomo, residente a Piossasco (Torino), è stato arrestato. Dopo l'incidente, era fuggito e aveva nascosto l'auto in un garage. I poliziotti sono riusciti a individuarlo analizzando alcuni frammenti di carrozzeria che si erano staccati.

La 19enne investita a Rivalta aveva poi partorito con un cesareo d'urgenza una piccola di nome Sofia. Quest'ultima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna.



Fondamentali per individuare il responsabile sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza. Il 28enne è stato individuato con la collaborazione tra polizie locali e condotto in carcere e Torino.