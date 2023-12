Operaio si amputa le mani in un incidente sul lavoro, arti reimpiantati con successo a Verona

L'uomo, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Vicenza con un macchinario per la lavorazione del legno, aveva subito l'amputazione netta bilaterale del polso. Finora in letteratura erano stati descritti solo quattro casi simili nel mondo. Quello di Verona, eseguito dal team guidato dal dottor Massimo Corain, è il quinto.

L'amputazione e la corsa in ospedale L'amputazione bilaterale viene definita in medicina un'emergenza tempo-dipendente, che richiede un livello organizzativo elevato proprio per l'eccezionalità dell'azione in simultanea sulla destra e sulla sinistra. Il Suem 118 aveva soccorso a Vicenza l'operaio, attivando la rete del "trauma center". E mentre il ferito arrivava a Borgo Trento, la sala operatoria delle urgenze veniva attivata insieme all'organizzazione delle due equipe chirurgiche. Inoltre, sono state seguite procedure particolari anche per il trasporto delle due parti amputate, che come per il trasporto di organi sono state conservate in appositi contenitori con il ghiaccio.

L'operazione e il recupero della funzionalità delle mani In sala operatoria erano presenti 4 microchirurghi che per 7 ore e mezza hanno operato in simultanea sui due arti. Il paziente è rimasto ricoverato 4 settimane presso la struttura veronese per le cure necessarie alla buona riuscita dell'intervento, anche per il rischio di complicanze vascolari o infettive ed è stato ora affidato a un reparto di rieducazione funzionale per uno speciale recupero della funzionalità delle mani. La ripresa della funzionalità delle mani, in questo caso, equivale a garantire l'autosufficienza nelle minime attività quotidiane come nutrirsi e l'igiene personale. Un processo che può durare fino a 7 o 8 mesi.