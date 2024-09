Open Arms, Salvini: "Rifarei tutto, difendere i confini dai clandestini non è reato"

"A Palermo la pubblica accusa farà le sue richieste al processo che mi vede imputato per sequestro di persona". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sui social nel giorno del processo di primo grado sulla vicenda Open Arms. "Rischio fino a quindici anni di carcere per aver mantenuto la parola data agli elettori. Rifarei tutto: la difesa dei confini dai clandestini non è reato. Avanti tutta, senza paura", aggiunge. Salvini nel 2019, quando era ministro dell'Interno, impedì lo sbarco a Lampedusa alla nave con a bordo 147 migranti soccorsi in mare.