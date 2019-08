Open Arms: "Portare i 107 migranti da Catania a Madrid in aereo"

"Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid". Lo ha detto il presidente di Open Arms, Riccardo Gatti, parlando dei 107 migranti a bordo della nave dell'Ong da ormai 18 giorni. "Affittare un Boeing per 200 persone verrebbe 240 euro a passeggero. L'anno scorso, per la soluzione della vicenda Aquarius, si sono spesi oltre 250mila euro", ha aggiunto.