Open Arms, la Trenta: "Non firmo decreto Salvini per umanità"

Mentre Open Arms è in attesa davanti al porto di Lampedusa, il ministro Elisabetta Trenta ha spiegato con un comunicato il motivo per cui si è rifiutata di "firmare il nuovo decreto" di stop predisposto da Salvini. E sottolinea di aver "preso questa decisione, motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza. Dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto: la politica non può mai perdere l'umanità".