Open Arms, la Procura dispone un'ispezione medica a bordo

La Procura di Agrigento ha disposto un'ispezione medica a bordo della Open Arms, per accertare le condizioni igenico-sanitarie dei 134 migranti a bordo. I naufraghi sono da due settimane ammassati nello scafo della nave della Ong spagnola, ferma al largo di Lampedusa in attesa dell'autorizzazione di far sbarcare i profughi. La decisione è stata presa durante un vertice in Procura.