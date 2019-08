Open Arms, la polizia sentirà presto il medico di Lampedusa

La polizia sentirà il responsabile medico di Lampedusa Francesco Cascio per chiarire le condizioni dei 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi di salute. Il medico, che non si trova sull'isola, sarà ascoltato al più presto. Per il momento ha sostenuto, in base a quanto refertato dal suo staff, che i 13 erano in buone condizioni salvo uno che aveva contratto un'otite. E aveva sottolineato: "Mi fido dei miei, i referti sono chiari".