Open Arms, diversi migranti si buttano in mare per raggiungere riva

Diversi migranti, almeno una decina, si sono gettati in mare dalla Open Arms nel tentativo di raggiungere a nuoto la riva, che dista circa 800 metri dal luogo in cui la nave della Ong è all'ancora. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli, trasferendoli poi al porto di Lampedusa. A monitorare la situazione c'è anche una motovedetta della guardia di finanza.