Open Arms: disposto lo sbarco dei 28 minori a bordo

E' stato disposto dalle autorità lo sbarco dei 28 minori non accompagnati a bordo della Open Arms e la polizia sta raggiungendo il molo Favaloro del porto di Lampedusa per dare il via alle operazioni. Dalla Ong fanno sapere di aver "bisogno di tempo per comunicare la notizia in modo da garantire l'equilibrio e la serenità di tutti. Ci auguriamo che oggi possano scendere tutti quanti".