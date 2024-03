Open AI, Garante della Privacy avvia un'istruttoria per modello Sora

Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Open AI, la società statunitense che nelle ultime settimane ha annunciato il lancio di un nuovo modello di Intelligenza artificiale, denominato "Sora".

Si tratta di un sistema che, secondo quanto annunciato, è in grado di creare scene dinamiche, realistiche e fantasiose, partendo da poche istruzioni di testo. Considerando le possibili implicazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti in particolare in Italia, l'Autorità ha chiesto alla società una serie di chiarimenti.