Attesa forte ondata di maltempo in ER: scuole chiuse a Bologna e in Romagna

A Ravenna boom di richieste di sacchi di sabbia

La polizia locale di Ravenna sta ricevendo numerose telefonate di cittadini in cerca di sacchi di sabbia e precisa quindi in una nota che "la polizia locale non fornisce sacchi di sabbia e si invita la popolazione a non intasare le linee con questo tipo di richiesta, onde lasciarle libere per eventuali situazioni di emergenza". Le Autorità di Protezione civile "non forniscono sacchi di sabbia ai privati - si legge ancora nella notte - ma provvedono a indirizzarne il posizionamento dove ritenuto più opportuno, sulla base delle previsioni e delle criticità riscontrate". Il sindaco ha disposto anche la chiusura di palestre e mercati.