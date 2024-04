Omicidio Willy, Pincarelli si sposa in carcere: la fidanzata si è innamorata di lui vedendolo al tg

All'indomani della condanna in via definitiva a 21 anni di carcere per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, Marco Pinacarelli si sposerà nel carcere di Civitavecchia dove è attualmente detenuto.

Secondo quanto riferito dall'Agenzia Nova, la data delle nozze è fissata per il 16 aprile. La futura sposa è una donna di 28 anni che si sarebbe innamorata di Pincarelli vedendolo al telegiornale e seguendo il caso giudiziario.