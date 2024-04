Omicidio Willy, la vita di Gabriele Bianchi in carcere: "Qui comando io, voi siete schiavi"

L'uomo che Bianchi avrebbe preso di mira è un 70enne. Un comportamento che si sarebbe svolto di nascosto dagli agenti della polizia penitenziaria e che avrebbe infastidito gli altri detenuti. Uno di loro avrebbe anche detto a Gabriele: "Potrebbe essere tuo padre o tuo nonno. Lascialo in pace, non puoi comportarti così". I soprusi si sarebbero interrotti solo quando l'anziano ha lasciato il penitenziario.

Insomma, molto sarebbe cambiato dall'inizio della detenzione di Bianchi, quando quest'ultimo e suo fratello Marco avevano riferito di aver ricevuto sputi nella pasta, insulti, minacce e un chiodo nel dentifricio, come era emerso dalla perizia delle intercettazioni effettuate a Rebibbia dai carabinieri.

La Cassazione ha disposto l'Appello bis per i fratelli Bianchi su attenuanti generiche

Intanto, la prima sezione penale della Cassazione ha disposto un Appello bis per i fratelli Bianchi limitatamente alle attenuanti generiche che gli erano state riconosciute nel primo processo di secondo grado e che aveva portato ad abbassare la condanna dall'ergastolo a 24 anni. Ora i due rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita. I supremi giudici hanno, inoltre, reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due componenti del branco. La Cassazione ha riconosciuto per i quattro la penale responsabilità per l'accusa di omicidio volontario.