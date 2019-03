Omicidio Vannini, giudici: "Ciontoli sparò colposamente"

"Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini". E' questa la motivazione della sentenza con la quale i giudici della prima Corte d'assise d'appello di Roma lo hanno condannato a cinque anni di reclusione per aver causato, nel maggio 2015, la morte di Marco Vannini. Secondo i giudici ha "consapevolmente e reiteratamente evitato l'attivazione di immediati soccorsi" per "evitare conseguenze in ambito lavorativo".