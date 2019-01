Omicidio Vannini, Bonafede: inaccettabile comportamento del giudice

Il giudice che ha letto la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini finisce nel mirino del ministero della Giustizia. "Ritengo inaccettabile - ha dichiarato il ministro Alfonso Bonafede che un magistrato interrompa la lettura del dispositivo per dire 'se volete fare un giro a Perugia ditelo'". E aggiunge di aver avviato gli accertamenti del caso. "Un magistrato - chiarisce - ha tutti gli strumenti per mantenere l'ordine in un'aula giudiziaria".