Omicidio Sofia Castelli, niente appello: definitiva condanna a 24 anni all'ex fidanzato

Sarà definitiva la condanna a 24 anni di reclusione di Zakaria Atqaoui, il 23enne processato in Corte d'assise a Monza per l'omicidio della ex fidanzata Sofia Castelli, accoltellata a morte in casa sua a Cologno Monzese (Milano) nel luglio 2023. La difesa ha deciso di non procedere con il ricorso in appello, dopo la decisione della Corte di tenere conto della giovane età dell'assassino, della sua disponibilità a collaborare dopo il delitto e per essere stato incensurato, non accogliendo la richiesta di condanna all'ergastolo avanzata dalla Procura di Monza.