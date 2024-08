Omicidio Sharon, sopralluogo di carabinieri in casa col compagno

Intanto, nelle scorse ore a Terno d'Isola è comparsa una lettera anonima, scritta a mano con la penna blu, e appesa in via Castegnate, proprio nel punto in cui è stata uccisa Sharon. "Caino è chiunque non parli, chiunque non dica la verità. Nessuno può riportarcela indietro ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò - si legge nella lettera -. Non siate complici di questa brutalità: Sharon è figlia di tutti, è una parte della nostra vita. Chi sa non volga le spalle, non si nasconda, ma abbia il coraggio di dare giustizia a una vita". La lettera - scritta su un foglio A4 inserito in una busta in plastica e affissa al muretto sopra e attorno ai mazzi di fiori già presenti da tempo - è dunque un appello a chiunque possa aver visto qualcosa di utile alle indagini, perché si faccia avanti con gli inquirenti.