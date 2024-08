Omicidio Sharon Verzeni, spunta la pista del pusher scomparso: "Non si vede da giorni"

Gli inquirenti hanno fatto vedere al titolare dell'esercizio commerciale anche le foto segnaletiche di alcuni sospetti, ma non quello del pusher scomparso: "Se me lo dovessi trovare davanti lo riconoscerei subito". Il testimone ha anche quindi aggiunto: "Sono venuti a minacciarmi. Mi hanno detto 'sei un infame, perché non ti fai i c…i tuoi'. Avevano visto i carabinieri in borghese in negozio".