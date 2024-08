Omicidio Sharon, il fidanzato: "Non mi hanno risentito, ma mi richiamino senza problemi"

Nuovo sopralluogo nella casa in cui viveva con la fidanzata per Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio mentre camminava in strada a Terno d'Isola (Bergamo). L'idraulico 37enne è ritornato con gli inquirenti nell'abitazione che condivideva con la fidanzata e ha detto: "Non sono stato risentito, ma mi chiamino in qualsiasi momento".