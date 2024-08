Omicidio Sharon, il procuratore: "La soluzione in tempi non lunghi, ma lasciateci lavorare"

Sull'omicidio di Sharon Verzeni, in Procura a Bergamo gli investigatori sono ottimisti: "Prenderemo il killer di quella donna", assicurano. Sull'esito delle indagini nessuno rivela gli ultimi sviluppi, ma i messaggi che passano sono di fiducia in una soluzione non lontana. "Abbiamo delle ragioni per essere moderatamente ottimisti di arrivare a una soluzione in tempi non lunghi", chiarisce il procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota. A un mese dall'accoltellamento della 33enne, ancora non si trova il movente del delitto.