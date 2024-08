Omicidio Sharon, il "supertestimone" a Tgcom24: "Nessuna bici dopo il delitto. Mai vista la ragazza in questa strada"

A Tgcom24 parla il supertestimone del caso Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Antonio Laveneziana, 76 anni, era a casa sua quella sera. L'abitazione dista circa 150 metri dal luogo del delitto e il balcone di casa affaccia proprio sulla strada dove Sharon è stata uccisa. Una telecamera della zona ha ripreso l'uomo sul balcone. "Non ho visto niente" dice Laveneziana, specificando che la distanza era troppa. Nel filmato compare anche una persona mentre si allontana in bicicletta. Ma Laveneziana taglia corto: "Non ho visto nessuna bicicletta".