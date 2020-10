Omicidio piccolo Evan, il padre: "Sospettavo maltrattamenti, avrebbero dovuto salvare mio figlio"

Durante la puntata di venerdì 9 ottobre, "Quarto Grado" torna a parlare del caso del piccolo Evan, morto a 21 mesi all'ospedale di Modica per maltrattamenti. In carcere sono finiti la madre 23enne Letizia Spatola e il convivente, il 32enne Salvatore Blanco, accusati del delitto.



A parlare nell'approfondimento di Rete 4 è il padre del bambino, Stefano Lo Piccolo, peraltro indagato per maltrattamenti su Evan ma in riferimento a un anno prima della sua morte, e non legati ad essa. "L'ultima volta l'ho visto il 7 e l'8 dicembre, poi solo videochiamate - racconta Stefano - sospettavo che la situazione non andasse bene come doveva: aveva lividi su zigomo, fronte, tempia e lei mi diceva che era dovuto ai primi passi".



"Insospettito, ho fatto una denuncia per maltrattamento - continua il padre - La colpa è di entrambi, avrebbero dovuto salvare mio figlio". Poi un giudizio sull'ex compagna: "Non era una persona violenta, lo è diventata dopo che ci siamo lasciati".