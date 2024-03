Omicidio Noemi Durini, l'ex fidanzato Lucio Marzo resta in carcere

Al momento non c'è alcun beneficio concesso a favore di Lucio Marzo , reo confesso e condannato a18 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicidio della fidanzata 16enne Noemi Durini avvenuto quando anche lui era minorenne a Castrignano del Capo (Lecce) il 3 settembre 2017.

Tgcom24

Il giovane, inizialmente detenuto in Sardegna, era stato trasferito a Bollate a settembre dopo un'infrazione commessa mentre si recava a lavorare durante un permesso premio. Intanto sulla vicenda è intervenuta anche la Garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna, Irene Testa, secondo cui "si tratta certamente di un ragazzo che ha sbagliato ma che sta pagando le sue colpe. Marzo ha fatto un buon percorso di reinserimento di 6 anni in un minorile ed è trasferito in un carcere per adulti a seguito di un'infrazione commessa durante un permesso premio, la scorsa estate. Accanirsi in questa maniera - aggiunge riferendosi alla notizia poi rivelatasi infondata della concessione della semilibertà - è puro accanimento nei suoi confronti".