Omicidio nel Pisano, un 27enne ucciso con 4 colpi di pistola alla testa

Sparita l'arma del delitto - L'arma del delitto, probabilmente una pistola, non è stata trovata nell'abitazione. A scoprire il cadavere sono stati alcuni amici della vittima che da venerdì non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale in attesa che si proceda all'autopsia.



La casa era in ordine - La casa era in ordine e non presentava segni di effrazione e questo fa presupporre agli inquirenti che la vittima potesse conoscere il suo assassino. Una porta finestra era aperta e da qui sabato sera sono entrati gli amici che hanno scoperto il cadavere e poi dato l'allarme. Nessuna direzione privilegiata delle indagini anche per quanto riguarda il movente: Marchesano conduceva una vita apparentemente irreprensibile e gli investigatori stanno scavando nel suo passato per cercare indizi utili. Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza girate da alcune telecamere private nella zona ma + presto per dire se poteranno risultare utili. Analisi anche sul telefono cellulare e sul computer della vittima.