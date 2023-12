Omicidio Giulia Cecchettin, oggi l'autopsia | A Verona l'interrogatorio di Filippo Turetta davanti al pm

Il giallo del coltello utilizzato da Turetta

"Voglio parlare", avrebbe detto Turetta ai suoi legali, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, nei colloqui in carcere di questi giorni. Ma gli inquirenti restano cauti, perché, se volesse, avrebbe sempre la facoltà di restare in silenzio. In contemporanea, i primi esiti degli esami autoptici potrebbero fornire risposte sul numero di coltellate (una ventina, secondo la prima ispezione sul cadavere) e su quale lama sia stata usata da Turetta: quella da 12 centimetri recuperata nell'auto in Germania o quella del coltello da 21 centimetri trovato spezzato nel parcheggio di via Aldo Moro. O entrambi.