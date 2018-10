Omicidio Errico: trovati filmini hard amatoriali di cui era protagonista il professore

A distanza di oltre venti giorni dalla tragedia, l’omicidio di Cosimo Errico è ancora un mistero. Il 58enne docente di chimica dell’istituto Natta è stato ucciso con diverse coltellate il 3 ottobre alla Cascina dei Fiori di cui era proprietario, tra Entratico e Borgo di Terzo, e il suo corpo semi carbonizzato è stato rinvenuto dal figlio Simone. Continuano le indagini delle forze dell’ordine che, come mostra il servizio mandato in onda su Rete 4 da Quarto Grado, seguono ora la pista a luci rosse: nella cascina sono state infatti trovate molte cassette contenenti filmati hard girati in una stanza della struttura con protagonisti proprio Cosimo Errico e altre persone, tutte adulte.