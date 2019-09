Omicidio Elisa Pomarelli, arrestato anche il padre dellʼex fidanzata di Sebastiani

Dopo Massimo Sebastiani, che sabato, dopo essere stato arrestato, ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli facendone ritrovare il cadavere, è finito in manette anche il padre della ex compagna del tornitore 45enne. L'arrestato è Silvio Perazzi, accusato di favoreggiamento personale per aver coperto la fuga dell'ex genero nel Piacentino. L'uomo era già indagato per l'aiuto fornito a Sebastiani, e nella notte è stato arrestato.